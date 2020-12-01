ЗОЖ-проект заводоуковских ветеранов поддержали грантом

| Фото: администрация Заводоуковского городского округа | Фото: администрация Заводоуковского городского округа

Грант на развитие проекта "Зарядись здоровьем" получил Заводоуковский районный совет ветеранов в конкурсе "Активное долголетие" благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. На средства поддержки приобретены спортинвентарь для оздоровительных групп и средства индивидуальной защиты на период карантина, сообщает администрация Заводоуковского городского округа.

Проект "Зарядись здоровьем" помогает пожилым людям поддерживать здоровый образ жизни и действует на территории Падунской сельской администрации.

С конца ноября тренировки для падунских ветеранов еженедельно проводит спортинструктор Кристина Грачева. Выполнив посильные упражнения и взяв палки для скандинавской ходьбы, пожилые люди идут по маршруту.

Запланированы также лыжные прогулки и соревнования. Победители получат призы и дипломы. Благодаря проекту удастся увеличить число людей пожилого возраста, которые занимаются физкультурой.