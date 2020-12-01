  • 29 декабря 202029.12.2020вторник
  • USD73,7175
    EUR90,1270
  • В Тюмени -27..-29 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Богандинке проверили девять семей, чьи дома согревает печь

Общество, 17:12 29 декабря 2020

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Девять семей Богандинского муниципального образования посетили члены межведомственной комиссии по профилактике пожаров, сообщает администрация Тюменского района.

В каждом доме для обогрева жилья используется печное отопление и установлены автономные пожарные извещатели.

Это шестой межведомственный рейд с начала отопительного сезона. За осень и зиму работники администрации, соцзащиты и члены комиссии посетили более 400 домовладений. До конца отопительного сезона в п. Богандинском число извещателей вырастет до 100 штук.

В Тюменском районе с начала отопительного сезона произошло 256 пожаров. В эту цифру включены и незначительные возгорания, повлекшие задымление помещений. 199 пожаров произошли в жилых помещениях. В них пострадали 13 человек, пять человек погибли.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Богандинский , противопожарные датчики

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:34 29.12.2020Диетолог советует обратить внимание на упаковку новогодних салатов
17:23 29.12.2020Тюменцам рассказали, как распознать у себя ложную аллергию
17:12 29.12.2020В Богандинке проверили девять семей, чьи дома согревает печь
17:01 29.12.2020Тюменская аудиосказка для незрячих стала победителем областной акции