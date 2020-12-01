В Богандинке проверили девять семей, чьи дома согревает печь

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Девять семей Богандинского муниципального образования посетили члены межведомственной комиссии по профилактике пожаров, сообщает администрация Тюменского района.

В каждом доме для обогрева жилья используется печное отопление и установлены автономные пожарные извещатели.

Это шестой межведомственный рейд с начала отопительного сезона. За осень и зиму работники администрации, соцзащиты и члены комиссии посетили более 400 домовладений. До конца отопительного сезона в п. Богандинском число извещателей вырастет до 100 штук.

В Тюменском районе с начала отопительного сезона произошло 256 пожаров. В эту цифру включены и незначительные возгорания, повлекшие задымление помещений. 199 пожаров произошли в жилых помещениях. В них пострадали 13 человек, пять человек погибли.