Офисы Сбербанка в Тюмени в праздничные дни будут работать по расписанию

| Фото: Западно-Сибирского отделения Сбербанка в Тюмени | Фото: Западно-Сибирского отделения Сбербанка в Тюмени

На один час сократится рабочий день офисов Западно-Сибирского отделения Сбербанка в Тюмени в предпраздничный день 31 декабря.

С 1 по 3 и с 6 по 8 января – нерабочие праздничные дни для всех офисов банка.

4 и 5 января в Тюмени работают два дежурных офиса: на ул. Мориса Тореза, 1/1 с 10 часов до 18 часов 30 минут и на ул. Пермякова, 46 с 10 до 19 часов.

9 и 10 января подразделения Сбербанка работают по обычным графикам субботы и воскресенья соответственно.

"Для тех, кто не успеет решить свои финансовые вопросы до наступления Нового года, будут работать дежурные офисы Сбера. Кроме того, клиенты в любой момент могут провести наиболее востребованные платежи через систему Сбербанк Онлайн или через устройства самообслуживания, которые работают круглосуточно в офисах банка, а также в торговых центрах и супермаркетах – в режиме их работы", - отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Подробное расписание офисов по обслуживанию физических лиц, работающих в праздничные, дни можно узнать на сайте www.sberbank.ru в разделе "Отделения и банкоматы" или круглосуточной службе поддержки по номеру 900.