  • 29 декабря 202029.12.2020вторник
  • USD73,7175
    EUR90,1270
  • В Тюмени -29..-31 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Офисы Сбербанка в Тюмени в праздничные дни будут работать по расписанию

Экономика, 17:56 29 декабря 2020

Западно-Сибирского отделения Сбербанка в Тюмени | Фото: Западно-Сибирского отделения Сбербанка в Тюмени

На один час сократится рабочий день офисов Западно-Сибирского отделения Сбербанка в Тюмени в предпраздничный день 31 декабря.

С 1 по 3 и с 6 по 8 января – нерабочие праздничные дни для всех офисов банка.

4 и 5 января в Тюмени работают два дежурных офиса: на ул. Мориса Тореза, 1/1 с 10 часов до 18 часов 30 минут и на ул. Пермякова, 46 с 10 до 19 часов.

9 и 10 января подразделения Сбербанка работают по обычным графикам субботы и воскресенья соответственно.

"Для тех, кто не успеет решить свои финансовые вопросы до наступления Нового года, будут работать дежурные офисы Сбера. Кроме того, клиенты в любой момент могут провести наиболее востребованные платежи через систему Сбербанк Онлайн или через устройства самообслуживания, которые работают круглосуточно в офисах банка, а также в торговых центрах и супермаркетах – в режиме их работы", - отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Подробное расписание офисов по обслуживанию физических лиц, работающих в праздничные, дни можно узнать на сайте www.sberbank.ru в разделе "Отделения и банкоматы" или круглосуточной службе поддержки по номеру 900.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Западно-Сибирское отделение Сбербанка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:07 29.12.2020В должность председателя Уральского банка Сбербанка вступил Дмитрий Суховерхов
17:56 29.12.2020Офисы Сбербанка в Тюмени в праздничные дни будут работать по расписанию
16:49 29.12.2020Жителям региона помогают начать свой бизнес за 25 видеоуроков
16:16 29.12.2020"Транснефть-Сибирь" запустила новые резервуары на станции "Тюмень"