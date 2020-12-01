Ученые проверили влияние "ЭпиВакКороны" на репродуктивное здоровье

| Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области ВК | Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области ВК

Вакцина "ЭпиВакКорона" не обладает эмбриотоксическими свойствами и не оказывает влияния на генеративную функцию организма. К такому выводу пришли специалисты государственного научного центра "Вектор", сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Доклинические исследования репродуктивной токсичности вакцины "ЭпиВакКорона" завершились 15 декабря. Они проводились на половозрелых самцах и самках крыс, а также на беременных самках.

Было показано, что вакцинация животных в дозах, равных одной прививочной для человека, и в 10 раз ее превышающей, не приводила к снижению показателей фертильности, не отражалась на длительности последующей беременности, показателях пред- и постимплантационной смертности, количестве потомков при рождении. Вакцина не оказывала влияния на выживаемость потомства, не вызывала нарушений физического развития, созревания сенсорно-двигательных рефлексов и ориентировочно-исследовательских реакций.

Введение вакцины "ЭпиВакКорона" в тех же дозах беременным самкам крыс не приводило к увеличению гибели плодов, изменению их массы и размеров, развитию патологий костной системы и внутренних органов. Вакцина не оказывала влияния на физическое развитие потомства, становление сенсорно-двигательной и условно-рефлекторной деятельности.