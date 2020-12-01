В Тюмени открыли центр по диагностике COVID-19

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Амбулаторный центр диагностики и лечения коронавирусной инфекции открылся в Тюмени на базе многопрофильного консультативно-диагностического центра. С 5 декабря помощь там получили 1 тыс. 165 пациентов, сообщает пресс-служба учреждения.

Учреждение работает в режиме 24/7, в среднем за сутки поступает 73 заболевших. Пациентов доставляют бригады неотложной помощи по направлениям медицинских организаций либо бригады скорой.

Помимо КТ-диагностики, здесь выполняется ЭКГ, анализ на наличие антител к COVID-19. По результатам обследования врач определяет дальнейшую тактику ведения пациента: амбулаторное наблюдение или госпитализация в моноинфекционный госпиталь.

С момента открытия центра диагноз "пневмония" поставили 826 обследованным. Около половины из них - это случаи впервые выявленной пневмонии. Госпитализация по итогам КТ-диагностики потребовалась 11 пациентам.

За время работы центра проведено более 600 ЭКГ-исследований, из которых более половины – с патологией. Забор биоматериала для проведения ПЦР-исследования проведен у 216 пациентов.

Информация по каждому пациенту, которому оказали помощь, вносится в региональную информационную систему, а также направляется в поликлинику по месту жительства.