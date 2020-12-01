В Тюмени разыграют семейное путешествие в аквапарк

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

За лучший видеоролик тюменцы могут получит семейное путешествие в аквапарк "ЛетоЛето", сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

Конкурс #ЗимасЛетоЛето стартует 1 января 2021 года. Принять в нем участие могут семьи от четырех человек: родители, дети, бабушки, дедушки. Главное – находиться в родственной связи.

Условия очень простые: весело и активно проводить первые дни 2021 года, кататься на горках, коньках, лыжах, лепить снеговиков, играть в снежки, тренироваться дома, танцевать.

Снять ваше семейное спортивное или развлекательное приключение на видео (не более двух минут) и выложить его на своей странице в социальных сетях ВКонтакте, Instagram или Тик-Ток под хэштегом #ЗимасЛетоЛето с обозначением аккаунтов департамента (ВКонтакте - @dsimp, Instagram - @dsimp72, Тик-Ток - @dsimp72).

Итоги будут подведены 18 января, самая креативная семья выиграет путешествие на четырех человек в аквапарк "ЛетоЛето". Положение и условия конкурса.