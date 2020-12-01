Елка желаний: шведскую стенку подарили трехлетней жительнице Тюменского района

| Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России" | Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

Шведскую стенку подарили трехлетней жительнице с. Успенка Тюменского района Рите Рудневой в рамках Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Подарок девочке, а также ее старшим братьям Михаилу и Дмитрию вручил секретарь регионального отделения "Единой России", сообщает пресс-служба партии.

Как рассказала мама девочки Анна Руднева, заявку на сайте Всероссийской акции семья оставила буквально за пару часов до ее окончания. Исполнение желания стало настоящим чудом. По словам мамы, Маргарита - большая непоседа, поэтому шведская стенка стала лучшим подарком.

"У дочери есть проблемы с речью, она на инвалидности, но мы прилагаем все усилия, чтобы исправить ситуацию. Как только нам это удастся, Маргарита начнет заниматься тхэквондо, как и ее братья", - рассказала Анна Руднева.

Она продемонстрировала награды мальчиков — множество медалей с соревнований самого разного уровня. Для Димы самой дорогой наградой стало золото чемпионата России, для Михаила наивысшим достижением пока является бронза. Тренирует мальчишек их отец, Евгений. Он уверен, что и у дочери все получится в спорте.

Андрей Артюхов пожелал семье Рудневых здоровья, благополучия и праздничного настроения.

Напомним, за неделю до Нового года в региональном исполкоме "Единой России" установили "Елку желаний", которая украшена открытками с заветными мечтами маленьких жителей области. Участие во всероссийской благотворительной акции принимают губернатор Тюменской области Александр Моор, депутаты Госдумы Иван Квитка и Николай Брыкин, председатель комитета по социальной политике облдумы Ольга Швецова.