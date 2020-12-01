Девизом новогодних застолий должна стать умеренность, уверены тюменские медики

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Умеренность – вот девиз новогоднего застолья и долгих выходных, утверждает врач по медицинской профилактике регионального центра общественного здоровья Елена Новоселова.

"Медикам не понаслышке известно, что праздники – это время обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта: язвенная болезнь, панкреатит, гастродуоденит, гепатит, - утверждает она. – Но если придерживаться простых правил, новогодние праздники принесут отдых, хорошее самочувствие и настроение, зарядят позитивной энергией и бодростью".

Врач вынужден признать, что праздник без алкоголя многим кажется утопией, а потому в условиях сложившейся традиции, приемлемым можно считать вариант, когда за вечер выпивается один бокал несладкого шампанского или вина. Идеальной закуской будут мясные изделия и сыры.

"В любом случае, алкоголь – это очень вредный продукт, полезной дозы просто не существует, - пояснила она.- И, конечно, всегда необходимо помнить о классических правилах: не употреблять алкоголь на голодный желудок, не мешать разные виды спиртного и никогда не понижать градус".

Врач по медицинской профилактике советует придерживаться простого правила одной тарелки: в начале вечера положите на тарелку все, что душе угодно – разных блюд по чуть-чуть. И на этом все! Добавлять кушанья нельзя, на вечер вам этого должно хватить.

"Для того чтобы максимально облегчить праздничный стол, нужно соблюсти несколько условий. Прежде всего, не использовать жирные сорта мяса, - советует она. - По возможности уменьшить количество свинины в пищевом рационе или не использовать ее вообще. Предпочтение отдать говядине, телятине, курице, индейке, кролику. Можно сделать очень хорошие блюда из этих продуктов. Очень жирными считаются утка и гусь, с ними тоже нужно быть осторожными".

Специалисты советуют готовить утку с яблоками, которые впитывают большое количество жира, и сами становятся очень вкусными. Недаром это блюдо так распространено в мире, потому что из всех блюд из водоплавающих птиц именно оно является наиболее приемлемым. Таким же адсорбирующим свойством, как яблоки, обладает гречневая каша. Ею можно нафаршировать утку или гуся.

Спутниками жирной пищи, чтобы нейтрализовать ее вредное влияние, должны стать овощи и фрукты. Причем, в виде нарезки, а не салата, чтобы не добавлять калории за счет заправки.

"Минимизируйте жирные соусы и майонез, делайте индивидуальные заправки для салатов, - говорит врач. - Не помешает обзавестись рецептами полезных заправок: например, кефир или йогурт можно взбить с зеленью или пряными травами".

Можно в эти праздничные дна умеренно побаловать себя сладостями, но по возможности откажитесь от тяжелой выпечки. Стоит поставить на стол десерты на основе йогуртов, творога, сыров, например, тирамису, желе. Все это можно приготовить дома. На десерт хорошо подать фрукты.

Врачи настоятельно рекомендуют не есть непрерывно на протяжении нескольких часов, не вставая из-за стола. "Новогодняя ночь, хотя мы в это время и не спим, все равно остается ночью, а значит, много есть нельзя, - пояснила Елена Новоселова. - Основной прием пищи даже в Новый год – это ужин, а в полночь можно полакомиться чем-то легким – овощами, фруктами".

Родителям необходимо дозировать количество съедаемых детьми сладостей. Шоколад – это не еда, это лакомство, достаточно двух конфет после еды.

Как правило, в детские новогодние подарки входят шоколад и цитрусовые, оба продукта являются "питательной почвой" для аллергии. Недопустимо, чтобы ребенок килограммовый сладкий подарок съедал за два-три дня, а такие случаи не редкость. Детям бесполезно говорить нельзя, они воспринимают не слова, а модель поведения, поэтому если родители будут прятать конфеты, а сами объедаться, толку от запретов не будет.