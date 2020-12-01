Первый звездопад года порадует тюменцев 3 января

Скриншот приложения Stellarium Скриншот приложения Stellarium

Метеорный поток Квадрантиды достигнет пика активности 3 января 2021 года.

Он наблюдается каждый год с конца декабря по первую декаду января, но наибольшее количество метеорных вспышек приходится на первые январские дни. Смотреть его нужно в созвездии Волопаса над северо-восточным горизонтом.

По данным Московского планетария, 3 января при ясном небе можно увидеть до 110 метеоров в час – это 1-2 в минуту.

Евгения Шевцова