Первый звездопад года порадует тюменцев 3 января
Скриншот приложения Stellarium
Метеорный поток Квадрантиды достигнет пика активности 3 января 2021 года.
Он наблюдается каждый год с конца декабря по первую декаду января, но наибольшее количество метеорных вспышек приходится на первые январские дни. Смотреть его нужно в созвездии Волопаса над северо-восточным горизонтом.
По данным Московского планетария, 3 января при ясном небе можно увидеть до 110 метеоров в час – это 1-2 в минуту.
Евгения Шевцова