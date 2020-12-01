2021 год обещает землянам четыре затмения

planetarium-moscow.ru planetarium-moscow.ru

Два солнечных и два лунных затмения произойдут в 2021 году. Тюменцы из них увидят только одно – июньское солнечное.

По данным портала Astronet, первое затмение 2021 года будет полным лунным. Оно произойдет 26 мая с полной видимостью в Австралии, Новой Зеландии и Океании. В России его будет видно по большей части на Дальнем Востоке. Чем дальше к западу – тем короче будет явление, можно увидеть только частные убывающие фазы.

Это затмение также совпадет с суперлунием – это полнолуние, когда Земля и Луна максимально приближены друг к другу. В такую ночь естественный спутник Земли будет почти на 30% ярче, чем обычно, и немного больше по размеру.

Следующее затмение придется на 10 июня и будет солнечным кольцевым. Тень от Земли пройдет по Северной Америке, Северному Ледовитому океану и северо-востоку России. В Тюмени можно увидеть только частные фазы затмения.

Третье затмение года – лунное – произойдет в полнолуние 19 ноября. Наблюдать его можно на Чукотке и Камчатке, отдельные фазы – на Дальнем Востоке. Полностью явление увидят жители Северной Америки. Максимальная теневая фаза затмения составит 0,978 – это практически полное лунное затмение.

Завершит череду затмений солнечное 4 декабря. Полоса полной фазы пройдет по акватории Тихого и Атлантического океанов и Антарктиде. В России явление не будет видно.

Астрологи советуют в дни затмений не планировать важные дела. Возможен переизбыток эмоций и раздражение. Также в эти дни стоит прислушиваться к интуиции и больше отдыхать.

Евгения Шевцова