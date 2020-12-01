Какие микрорайоны лучше выбирать тюменцам, чтобы всегда быть на связи

| Фото: МегаФон | Фото: МегаФон

По данным Росстата Тюменская область вновь на вершине рейтинга регионов Уральского федерального округа по вводу жилья на душу населения. С ростом микрорайонов увеличивается и потребление мобильных услуг в них. Оператор связи "МегаФон" проанализировал активность своих абонентов - жителей новых районов города в высокоскоростной сети 4G и составил рейтинг самых "интернет-зависимых".

Тройка лидеров выглядит так:

· Тюменский микрорайон. За последний месяц жители новостроек здесь скачали более 200 тыс. гигабайт – такого объема хватило бы на беспрерывный просмотр всех выпусков передачи "Идеальный ремонт" длиною в полгода.

· Европейский микрорайон (Заречный). Декабрьский показатель интернет-зависимости составил 87 тыс. гигабайт.

· Тюменская слобода смогла ворваться в тройку лидеров за счет 85 тыс. гигабайт скаченного объема трафика.

Как сообщили в пресс-службе МегаФона, чаще всего жители этих микрорайонов выходят в сеть со смартфонов в вечернее время: с 20 до 21 часа, а самым активным днем по потреблению интернет-трафика остается воскресенье. Среди популярного контента у тюменцев: новости, онлайн-кинотеатры, госуслуги и, конечно, социальные сети. В битве на самую популярную соцсеть среди новоселов выиграла Вконтакте, обойдя Инстаграм и Тикток.

В этом году новоселы изменили предпочтения, теперь они все чаще выбирают онлайн-просмотр, вместо ранее популярного скачивания контента в ноутбук или ПК. Это стало возможным благодаря скорости мобильного интернета, которая достигает порядка 25 Мбит/с и устойчивому сигналу.

"Еще на этапе строительства домов технические специалисты МегаФона проводят совместную работу с управляющими компаниями, устанавливая оборудование, чтобы жильцы при заселении не испытывали дискомфорта в пользовании мобильными услугами связи. В этом году покрытие появилось в современных районах Тюмени: Патрушево, Европейский, Тюменская слобода. В следующем году мы продолжим глобальную модернизацию сети 4G не только в столице, но и во всем регионе", – рассказал технический руководитель МегаФона в Тюменской области Андрей Жарков.