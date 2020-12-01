Тюменцы могут пройти переобучение в центрах занятости

Фото: trud.admtyumen.ru Фото: trud.admtyumen.ru

Более трехсот тюменцев в 2020 году были направлены на переобучение, сообщает центр занятости населения Тюмени и Тюменского района.

"В 2020 году на обучение были направлены 304 человека. Специальности, которые они получают: закройщик, инженер по охране труда (с изучением техносферной безопасности), бухгалтерский учет, анализ и аудит, документоведение, автоматизация работы с проектно-конструкторской документацией (программа "AutoCad"), специалист по техническому обслуживанию IT-оборудования, агент страховой, архивариус, агент по снабжению, контролер-кассир, педагог дополнительного образования, водитель погрузчика, графический дизайн, маркетолог-аналитик, специалист кадровой службы, медицинский регистратор, кондитер и другие", - рассказали в Центре.

Стать участниками программы могут как незанятые горожане, так и работающие, и желающие повысить квалификацию. Ищущие работу во время обучения получают стипендию в размере минимального размера оплаты труда, пишет "АиФ - Западная Сибирь".