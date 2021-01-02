Подать заявление на сдачу ЕГЭ нужно до 1 февраля

Фото: Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки во ВКонтакте Фото: Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки во ВКонтакте

Выпускники прошлых лет, кто уже получил аттестаты о среднем образовании, имеют право на пересдачу ЕГЭ. В 2020 году в Тюменской области сдать экзамены решили более 800 человек.

Напомним, что результаты ЕГЭ необходимы для поступления в вузы, они действительны в течение четырех лет. То есть в 2021 году абитуриентами могут стать ребята, которые сдавали ЕГЭ с 2017 по 2021 годы.

Выпускники прошлых лет смогут улучшить свои результаты по конкретным предметам. Или сдать новые экзамены. Обратите внимание на новшество 2021 года: есть обязательные экзамены и по выбору абитуриента. Допустим, он может предоставить информацию по физике или информатике и ИТК, иностранному языку или истории. На официальных сайтах уже размещена информация в специальных разделах для поступающих.

Выпускники прошлых лет при желании сдать ЕГЭ должны подать заявление до 1 февраля 2021 года. Заявления принимают в будни в региональном центре обработки информации (ул. Малыгина, 73, с 9 до 16 часов 30 минут) и департаменте образования администрации города Тюмени (ул. Республики, 17, с 9 до 12 часов). При себе нужно иметь оригиналы и копии паспорта (2,3 страница и страница с пропиской), аттестата о среднем образовании, свидетельства о браке или свидетельства о перемене имени (в случае смены фамилии, имени, отчества), пишет "Вслух.ру".