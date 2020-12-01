169 тюменцев победили коронавирус за минувшие сутки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

169 человек выздоровели за минувшие сутки в Тюменской области. Всего с начала пандемии вылечилось 21 тыс. 980 граждан. На территории региона зарегистрировано 160 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у трех детей, сообщает региональный оперативный штаб.

13 пациентов находятся на ИВЛ. 8 тыс. 850 человек остаются под медицинским наблюдением, 679 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области заразились 23 тыс.365 человек, скончались 198.