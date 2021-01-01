10 маленьким тюменцам потребовалась помощь врачей в ночь с 31 декабря на 1 января

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

10 детей обратились за помощью в детское приемное отделение Тюменской областной клинической больницы № 1 в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщает областной департамент здравоохранения.

Шесть из них получили рекомендации по амбулаторному лечению на дому, четверо госпитализированы с осложнениями после вирусной инфекции. Ни ожогов, ни обморожений среди детских обращений не было.

В приемное взрослое отделение ОКБ № 1 было 32 обращения. Из них 28 - по кардиологии и ожогам. 21 человек отправлен на амбулаторное лечение, семь госпитализированы. Четыре человека поступили по неврологическому направлению. Двое отправлены на амбулаторное лечение, двое госпитализированы.