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Дети, родившиеся в первый день 2021 года, увидят XXII век

Общество, 16:17 01 января 2021

perinatal-center.pro | Фото: perinatal-center.pro

84 года составит средняя продолжительность жизни детей, рожденных 1 января наступившего года. Это означает, что люди, появившиеся на свет в первый день 2021 года, будут жить в XXII веке.

Такие данные приводит "Газета.ру" со ссылкой на детский фонд ООН ЮНИСЕФ.

Первый в этом году ребенок родился на архипелаге Фиджи в тихом Океане.

Ожидается, что 1 января родится 371 тыс. детей во всем мире. Более половины из них — в Индии, Китае, Нигерии, Пакистане, Индонезии, Эфиопии, США, Египте, Конго и Бангладеш.

Всего в 2021 году на свет появится около 140 млн детей, прогнозируют аналитики.

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