Эксперт: новый год - хороший повод для перемен в каждом человеке

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новогодние праздники – это возможность для людей не только отдохнуть и провести время с семьей, но также подумать, принять важные решения и, возможно, изменить что-то в своей жизни, считает руководитель Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда.

Сильную обеспокоенность у эксперта вызывает употребление алкоголя и курение среди молодежи, передает Минздрав России.

"Табачная продукция, особенно электронные сигареты, сегодня очень привлекательны для молодого поколения, и табачные компании делают все возможное, чтобы заманить как можно больше клиентов и повысить потребление табака среди населения. Несмотря на то, что есть уже значительные результаты в деле пропаганды здорового образа жизни и отказа от курения, в восточной Европе, в России процент курящих женщин и молодежи остается все еще очень высоким. Новый год – это как раз то время, когда каждый может для себя решить раз и навсегда отказаться от этой вредной привычки и начать новую жизнь", - отметил Бреда.

Огромное значение для здоровья человека имеет также физическая активность, которая зачастую снижается в период праздничных дней. Конечно, не обязательно идти на пробежку или в спортивный зал, особенно в условиях сложной эпидемиологической обстановки, но короткая прогулка или несложные упражнения дома будут очень полезны для здоровья каждого.

Новый год – отличный повод поставить себе новые цели по повышению физической активности и укреплению здоровья, а результаты сегодня очень легко отслеживать с помощью смартфона.