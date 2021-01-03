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I Сибирский международный кинофестиваль исторического игрового и документального кино пройдет в Тюмени

Общество, 08:01 03 января 2021

siberianfilmfest.ru/ | Фото: siberianfilmfest.ru/

I Сибирский международный кинофестиваль исторического игрового и документального кино пройдет в Тюмени с 27 ноября по 4 декабря 2021 года.

Это будет конкурс новых фильмов, которые оценит жюри, составленное из выдающихся режиссеров, актеров и представителей других кинематографических профессий, а также информационные и ретроспективные программы.

Как говорится в аннотации фестиваля, конец предыдущего столетия с его кровопролитными революциями и мировыми войнами породил иллюзии о том, что история якобы завершилась вместе с крахом идеологий и политических систем. Однако идея "конца истории" оказалась явно преждевременной, а на самом деле – обманчивой и ложной.

Кинематограф – удивительный инструмент, позволяющий запустить "машину времени" и погрузить огромное число современных зрителей в давно не существующий мир. И ищет он гораздо более интимные ракурсы истории, чтобы показать феноменальность человеческих отношений и поступков, величие и сложность природы человека, борения плотского и духовного. И все это на фоне глобальных событий: Второй мировой войны, распада Югославии, падения Берлинской стены и др. Сегодняшнее кино – это потрясающие человеческие истории, рассказанные в глубинной драматургической связке с большой историей.

Генеральный продюсер кинофестиваля - Олег Урушев, программный директор - Андрей Плахов.

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# кинофестиваль , Олег Урушев

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