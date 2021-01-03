Пожилым советуют отказаться от посещения храмов в Рождество

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Следить за богослужениями через прямые трансляции без посещения храмов призвал пожилых россиян глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

Как сообщает РИА Новости, РПЦ не будет самостоятельно закрывать церкви, а пожилых прихожан священники могут исповедать и причастить на дому.

"Работают торговые центры, магазины, кинотеатры, театры, концертные залы, метро почти круглосуточно перевозит людей, в том числе в часы пик. Поэтому здесь нет оснований для того, чтоб закрывать храмы. Если эти основания появятся, нам об этом скажут санитарные власти, мы будем соответствующим образом реагировать", — заключил митрополит Волоколамский Иларион.

Он также посетовал на то, что не во всех приходах соблюдаются утвержденные ранее патриархом и Синодом санитарно-гигиенические меры, и выразил надежду, что эта ситуация изменится.

Напомним, в Тюменской области на Рождество введены ограничения на участие в богослужении и других религиозных церемониях для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.