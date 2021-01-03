Биткоин снова достиг исторической цены

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34 тыс. 102 долларов составил курс биткоина по данным на утро 3 января. Это новый исторический максимум стоимости самой популярной криптовалюты, сообщает РИА Новости.

По оценкам экспертов, биткоин сегодня занимает более 70% глобального рынка криптовалют. Его цена взлетела в последние две недели минувшего года: 16 декабря биткоин преодолел исторический максимум в 20 тыс. 42 доллара, державшийся с 2017-го, а затем продолжил обновлять рекорды.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 08.31 мск биткоин дорожает на 16,56%, до 34 193 долларов.

Эксперты связывают такие скачки в том числе с новогодними праздниками и советуют криптоигрокам внимательнее приглядываться к текущим тенденциям, чтобы своевременно закрывать нужные позиции.