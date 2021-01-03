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Опубликован рейтинг лучших фильмов ужасов 2020 года

Общество, 11:30 03 января 2021

Медиаполис

Список из 18 лучших фильмов ужасов 2020 года составили эксперты Variety, сообщает РИА Новости.

В рейтинг попали "Ад по соседству", "Мои волосы хотят убивать" , "Чистота крови". Также список пополнили "Гретель и Гензель" по мотивам сказки братьев Гримм, "Его дом", "Астрал. Онлайн", остросоциальный хоррор "Человек-невидимка" и "Я подумываю со всем этим покончить" Чарли Кауфмана по его же сценарию.

Кроме того, в рейтинг вошли психоделический фильм "Сторожка" об ужасах прошлого, "Не входи" о грабителях, которые пытаются обокрасть стариков, "Платформа" с моделью вертикальной тюрьмы, "В чужой шкуре" Брэндона Кроненберга, готическая драма "Реликвия", параноидальный триллер "Кто не спрятался", боевик "Под водой" с Кристен Стюарт и хоррор-комедия "Вампиры в Бронксе" Османи Родригеза.

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