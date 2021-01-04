Тюменская филармония приглашает на "Органный детектив"

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Продажа билетов на три концерта органной музыки открыта в Тюменской филармонии, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

17 января по многочисленным просьбам слушателей состоится дополнительный концерт "Органный детектив", начало в 17 часов. На него смогут попасть те, кто не смог купить билет на вечерний концерт в 19 часов: все места были раскуплены.

Лауреат международных конкурсов Мария Блажевич приглашает на концерт, в котором Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро и другие герои детективных историй предстанут в музыкальном воплощении.

14 февраля в 19 часов состоится концерт "Орган и саксофон" с участием Марии Блажевич (орган) и Дмитрия Салдина (саксофон).

В программе: М.А. Шарпантье, И.С. Бах, М. Марэ, Г.Ф. Гендель, В.А. Моцарт, В. Вавилов, Ж. Гардоньи, Х.-А. Штамм, А. Пьяццолла

4 марта в 19 часов начнется концерт "Музыка весны" с участием Марии Блажевич (орган) и Алёны Дубровиной (кельтская арфа, шотландская волынка, ирландский вистл).

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте Тюменской филармонии.