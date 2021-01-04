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В Тюменской области создана единая система дистанционной интерпретации ЭКГ

Общество, 12:54 04 января 2021

департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

Единую систему дистанционной интерпретации ЭКГ развернули в Тюменской области на базе регионального телемедицинского центра. К ней подключены более 300 аппаратов теле-ЭКГ, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Проект интегрирован в ФАПы, врачебные амбулатории и в службу скорой медицинской помощи. Работники больниц в районах юга области используют 267 аппаратов, медики экстренной службы - 82 устройства.

Цифровая техника позволяет дистанционно контролировать и состояние пациентов с гипертонией. Медики 16 больниц получили 321 аппарат для измерения артериального давления с возможностью дистанционной передачи данных и наблюдают своих пациентов при помощи современных интернет-технологий.

Активно используется и региональная радиологическая информационная система. Она создана по национальному проекту "Здравоохранение" в 2019 году для повышения качества диагностики заболеваний. Система позволяет врачу оперативно получать описание диагностических исследований пациента, проведенных на цифровой медицинской технике, быстро определить тактику лечения и положительно сказывается на общем результате лечения.

Сейчас к системе подключено 290 единиц цифрового оборудования – от аппаратов УЗИ и КТ до эндоскопов. Медикам доступны результаты 900 тыс. снимков.

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# департамент здравоохранения Тюменской области , Медицина , теле-ЭКГ

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