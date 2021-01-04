Подарки к Рождеству получили медики ялуторовского моногоспиталя

| Фото: администрация Ялуторовска ВКонтакте | Фото: администрация Ялуторовска ВКонтакте

50 рождественских подарков привез сотрудникам санатория-профилактория "Светлый" депутат Тюменской областной думы Владимир Ковин 4 января, сообщает администрация Ялуторовска.

Учреждение было перепрофилировано под моногоспиталь для больных с коронавирусной инфекцией. Лечение здесь получают около 50 пациентов. По словам депутата, лечить людей - подвиг, герои-доктора нуждаются в поддержке и внимании. Рождественские подарки предназначены для детей медицинских работников.