  • 5 января 20215.01.2021вторник
  • В Тюмени -19..-21 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские футболисты одержали две победы на турнире в Казани

Спорт, 11:40 05 января 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Две крупные победы одержали игроки ФК "Тюмень- 2010" на турнире в Казани, сообщает пресс-служба клуба.

На старте соревнований 10-летние сибиряки победили сверстников из Альметьевска - 5:1. Во второй встрече юные тюменцы снова отличились пять раз. Со счетом 5:2 подопечные Артемия Огаркова одолели казанский "Мирас. Дубль в этом поединке оформил Кирилл Дубровин, по разу отличились Самир Шабанов, Артем Борисов и Николай Гаркуша.

Следующим соперником тюменцев на турнире "Kazan Cup" будут футболисты СШОР из Твери.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ФК Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:40 05.01.2021Тюменские футболисты одержали две победы на турнире в Казани
09:55 05.01.2021Сборная России проиграла Канаде в матче молодежного чемпионата мира по хоккею
15:30 04.01.2021РУСАДА расследует снятие тюменских биатлонистов в Ижевске после прибытия допинг-офицеров
19:10 01.01.202145 спортплощадок открыты для тюменцев в новогодние каникулы