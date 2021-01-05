Тюменские футболисты одержали две победы на турнире в Казани

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Две крупные победы одержали игроки ФК "Тюмень- 2010" на турнире в Казани, сообщает пресс-служба клуба.

На старте соревнований 10-летние сибиряки победили сверстников из Альметьевска - 5:1. Во второй встрече юные тюменцы снова отличились пять раз. Со счетом 5:2 подопечные Артемия Огаркова одолели казанский "Мирас. Дубль в этом поединке оформил Кирилл Дубровин, по разу отличились Самир Шабанов, Артем Борисов и Николай Гаркуша.

Следующим соперником тюменцев на турнире "Kazan Cup" будут футболисты СШОР из Твери.