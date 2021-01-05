Машина скорой помощи и маршрутка столкнулись в центре Тюмени
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Машина скорой помощи и маршрутное такси №4 столкнулись на перекрестке улиц 50 лет Октября и Профсоюзная в Тюмени 5 января.
"ДТП произошло в 11 часов. ГИБДД проводит административную проверку: выясняется, кто из водителей нарушил правила проезда перекрестка", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
Информация от регионального департамента здравоохранения о наличии пострадавших появится позднее.
Инна Пахомова