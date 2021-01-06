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Тюменку задержали за кражу одежды в торговом центре

Общество, 10:16 06 января 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Тюменские полицейские раскрыли кражу в одном из торговых центров города, сообщает региональное УМВД.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую, просмотрев записи с камер видеонаблюдения. Вскоре была задержана 32-летняя нигде официально нетрудоустроенная жительница областного центра.

Как было установлено, женщина, воспользовавшись невнимательностью продавцов, похитила одежду с прилавка магазина и покинула торговую точку. Стражи правопорядка изъяли похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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# кража , уголовное дело

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