Тюменку задержали за кражу одежды в торговом центре

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Тюменские полицейские раскрыли кражу в одном из торговых центров города, сообщает региональное УМВД.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую, просмотрев записи с камер видеонаблюдения. Вскоре была задержана 32-летняя нигде официально нетрудоустроенная жительница областного центра.

Как было установлено, женщина, воспользовавшись невнимательностью продавцов, похитила одежду с прилавка магазина и покинула торговую точку. Стражи правопорядка изъяли похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.