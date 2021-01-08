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Юные тюменцы поучаствуют в конкурсе "Страницы Великой победы"

Общество, 09:37 08 января 2021

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Стать участниками конкурса "Страницы Великой Победы" предлагают школьникам Тюменской области. Мероприятие стартовало 4 января и продлится до 24 января.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в региональном отделении Российского движения школьников, побороться за победу могут ребята в возрасте от 8 до 18 лет. Регистрация на конкурс проводится на сайте рдш.рф.

Участникам необходимо прочитать книгу из предложенного перечня и написать сочинение-рассуждение по прочитанному. Далее нужно заполнить заявку и прикрепить текст сочинения.

С 25 по 31 января эксперты проведут оценку работ. Итоги конкурса станут известны 1 февраля.

Любовь Голышева

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# конкурс , РДШ , школьники

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