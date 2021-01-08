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Почти четыре тысячи кубометров снега вывезли с улиц Тобольска за сутки

Общество, 10:42 08 января 2021

фото администрации Тобольска | фото администрации Тобольска

60 единиц специальной техники и 58 дорожных рабочих было задействовано в уборке снега с улиц Тобольска 7 января. За сутки вывезено 3 тыс. 852 кубометра снега, сообщает городская администрация.

На дороги города вышли трактора, погрузчики, комбинированные дорожные машины, грейдеры, самосвалы, бульдозеры. Работу вели специалисты "ДРСУ-6", МУП "ДЭУ" и субподрядных организаций.

Уборка снега с улиц города ведется согласно маршрутным картам. Они содержат в себе последовательность передвижения техники с указанием временных интервалов и графиков выполнения работ. Подрядные организации ежедневно предоставляют сводную информацию об объемах и видах выполненных работ за сутки, также о планах.

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# Тобольск , уборка снега

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