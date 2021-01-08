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"Лавка добра" в Тюмени продолжает работу в праздники

Общество, 18:19 08 января 2021

фото группы "Творить добро - просто!" ВК | фото группы "Творить добро - просто!" ВК

"Лавка добра" в Тюмени продолжает свою работу. По адресу ул. Амурская, 150 неравнодушные горожане могут принести вещи первой необходимости, одежду, обувь, продукты длительного срока хранения.

Кроме того, ведется прием санок, буранов, коньков, лыж и ледянок, игрушек и творческих наборов для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Привезти благотворительную помощь и оставить ее на посту охраны можно в любое удобное время – "Лавка добра" работает круглосуточно.

Выдача вещей нуждающимся возобновится 11 января в привычном режиме — по предварительной заявке.

Любовь Голышева

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# благотворительность , лавка добра

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