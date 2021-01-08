"Лавка добра" в Тюмени продолжает работу в праздники
| фото группы "Творить добро - просто!" ВК
"Лавка добра" в Тюмени продолжает свою работу. По адресу ул. Амурская, 150 неравнодушные горожане могут принести вещи первой необходимости, одежду, обувь, продукты длительного срока хранения.
Кроме того, ведется прием санок, буранов, коньков, лыж и ледянок, игрушек и творческих наборов для детей из многодетных и малообеспеченных семей.
Привезти благотворительную помощь и оставить ее на посту охраны можно в любое удобное время – "Лавка добра" работает круглосуточно.
Выдача вещей нуждающимся возобновится 11 января в привычном режиме — по предварительной заявке.
Любовь Голышева