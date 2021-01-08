Тюменских школьников приглашают на конкурс "Экологическая культура"

| фото Дмитрия Яруллина, группа "Экологическое направление | РДШ" ВКонтакте | фото Дмитрия Яруллина, группа "Экологическое направление | РДШ" ВКонтакте

Школьников Тюменской области приглашают поучаствовать в зимнем этапе конкурса "Экологическая культура". Он уже стартовал и продлится до 15 февраля. Побороться за победу могут ребята в возрасте от 8 до 18 лет.

Чтобы стать участником состязания, необходимо зарегистрироваться на сайте рдш.рф, создать работу по одной из двух номинаций и загрузить ее по ссылке, рассказали корреспонденту ИА "Тюменская линия" в региональном отделении РДШ.

Школьникам в возрасте от 8 до 14 лет предлагают создать видео на экологическую тематику. В нем ребята должны рассказать об актуальных лайфхаках из сферы экологии, которые используются в повседневной жизни.

Старшеклассникам в возрасте от 15 до 18 лет необходимо создать видео на экологическую тематику, которое должно рассказать о находках, лайфхаках или инновациях в области рационального использования продуктов питания.

Подробная информация об условиях участия и требованиях к работе размещена на сайте рдш.рф. Итоги конкурса планируется подвести 28 февраля.

Любовь Голышева