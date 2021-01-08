Фельдшерам скорой помощи в Тюмени подарили ноутбуки

| Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия"

Ноутбуки и новогодние подарки подарили фельдшерам станции скорой медицинской помощи Тюмени Евгении Абдулкадыровой и Лидии Бражиной. Компьютеры вручил секретарь регионального отделения "Единой России", первый заместитель председателя областной думы Андрей Артюхов, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Евгения Абдулкадырова трудится на станции скорой помощи уже семь лет. Почти весь последний год она работает с больными коронавирусной инфекцией.

"Порой требуется очень быстро принять решение, экстренно госпитализировать пациента, которому стало хуже, в стационар. Работа непростая, но это моя профессия и мой долг", – говорит она. Евгения одна воспитывает двух дочек: старшая Катя учится в колледже, а младшая Айгуль – в гимназии. Девочкам приходится заниматься по очереди, и с новым ноутбуком делать уроки станет намного удобнее.

Лидия Бражина – фельдшер, а ее супруг Александр – опытный врач-реаниматолог. Семья воспитывает троих детей и в ближайшее время ожидает пополнения. В связи с этим Лидия Бражина пока не ездит на вызовы, на станции скорой работы немало: нужно постоянно принимать звонки, пополнять бригады и многое другое.

По словам Андрея Артюхова, труд фельдшеров на скорой всегда была ответственным и непростым, но сейчас им приходится еще сложнее.

"Количество вызовов выросло, на сменах вы подолгу носите неудобные защитные костюмы – это отнимает силы. А еще прибавилось забот из-за дистанционной учебы детей. Чтобы помочь вам, я решил купить и подарить эти новые ноутбуки", — сказал он.