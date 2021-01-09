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Какие наушники безопасны для слуха, пояснил эксперт

Общество, 10:02 09 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как выбрать безопасные для здоровья наушники, рассказал вице-президент по развитию бизнеса маркетплейса СПУТНИК, вице-президент коммуникационной группы iMARS Владимир Нерюев. Об этом сообщает РИА Новости.

"От малоизвестных китайских аналогов не стоит ждать первоклассного звучания — дешевые элементы в такой продукции не способны передать всего многообразия звуков, а это значит, что вы периодически будете слышать различные хрусты, шипение, треск", — поясняет эксперт.

При этом качество звука неспособно оказать негативное влияние слух. А вот громкость — очень даже может. Не стоит пытаться заглушить шумы, к примеру, в общественном транспорте — этим вы лишь ухудшите ситуацию, советует он.

Модные и удобные наушники-вкладыши также могут быть опасны для слуха. Находясь глубоко в ушном канале, они оказывают колоссальное давление на внутреннее ухо даже на средней громкости, предостерегает Нерюев.

Лучше, по его мнению, выбрать накладные наушники с шумоподавлением — они безопасны при грамотном использовании и обеспечивают оптимальный звук.

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