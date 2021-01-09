Ямальский сапсан долетел до Саудовской Аравии

| Фото: Арктический научно-исследовательский стационар Института экологии растений и животных УрО РАН | Фото: Арктический научно-исследовательский стационар Института экологии растений и животных УрО РАН

Ямальский сапсан прилетел в Саудовскую Аравию. Как сообщает Арктический научно-исследовательский стационар Института экологии растений и животных УрО РАН в Лабытнанги, сотрудники обнаружили в сети видео арабских сокольников, которые с интересом рассматривают кольцо, снятое с самки сапсана. Проверив записи, ученые обнаружили, что кольцо - их, а значит, птица ямальская.

"Очень надеемся, что пойманная самка попадет в руки настоящего сокольника, и, отохотившись с ней зиму, он выпустит ее на свободу. Этой древней арабской традиции уже многие тысячи лет", - сообщают научно-исследовательский стационар в своем Инстаграме.

Дарья Казакова