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Ямальский сапсан долетел до Саудовской Аравии

Общество, 16:03 09 января 2021

Арктический научно-исследовательский стационар Института экологии растений и животных УрО РАН | Фото: Арктический научно-исследовательский стационар Института экологии растений и животных УрО РАН

Ямальский сапсан прилетел в Саудовскую Аравию. Как сообщает Арктический научно-исследовательский стационар Института экологии растений и животных УрО РАН в Лабытнанги, сотрудники обнаружили в сети видео арабских сокольников, которые с интересом рассматривают кольцо, снятое с самки сапсана. Проверив записи, ученые обнаружили, что кольцо - их, а значит, птица ямальская.

"Очень надеемся, что пойманная самка попадет в руки настоящего сокольника, и, отохотившись с ней зиму, он выпустит ее на свободу. Этой древней арабской традиции уже многие тысячи лет", - сообщают научно-исследовательский стационар в своем Инстаграме.

Дарья Казакова

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# орнитология , птицы

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