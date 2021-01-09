Врач рассказал, как не получить травму при катании на лыжах и коньках

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Снизить вероятность получения травмы при катании на лыжах и коньках после долгого перерыва можно, постепенно увеличивая нагрузку, лучше под контролем тренера. Для катания на санках и "ватрушках" лучше выбирать пологие склоны, рассказал главный внештатный травматолог-ортопед Минздрава России, президент Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, академик РАН, профессор Сергей Миронов.

Как пишут РИА Новости, для снижения бытового травматизма необходимо, прежде всего, уменьшить употребление алкоголя и соблюдать правила техники безопасности по использованию различных пиротехнических средств. Это позволит значительно уменьшить как ожоговую травму рук, лица и глаз, так и повреждения мягких тканей и костей верхних конечностей. Использовать пиротехнику дети должны только в присутствии взрослых, подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание на то, что уличные травмы чаще связаны с катанием с горок на санках, снегокатах, "ватрушках" и подручных средствах (линолеум, целлофан и др.). Медик отметил, что кататься надо на оборудованных горках, расположенных подальше от дорог. Горки должны быть пологими, чтобы скорость была незначительной.

"Простые меры безопасности позволят избегать или уменьшить не только количество травм, но и переломов костей верхних и нижних конечностей и нередко позвоночника, так как при катании с горок происходит осевая нагрузка на позвоночник. Это предупредит проведение длительного консервативного лечения с использованием гипсовых повязок, ходьбы на костылях или выполнения оперативного лечения", - пояснил Миронов.

Травматолог также отметил, что большинство людей встают на горные лыжи после длительного перерыва, без соответствующей подготовки, что приводит к тяжелым повреждениям костей и суставов. Прежде чем встать на горные лыжи, надо пройти инструктаж, начинать с менее сложных трасс, постепенно усложняя маршруты. К травмам приводит и катание на коньках и лыжах после длительного перерыва. Спортивные занятия лучше проводить под контролем тренеров и инструкторов с постепенным увеличением нагрузок.