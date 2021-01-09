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Семь человек погибли на пожаре в Тюменской области

Происшествия, 19:29 09 января 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области Архивное фото | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Семь человек погибли и один пострадал во время пожара в жилом доме в Боровском 9 января.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Тюменской области, в 16 часов 53 минуты по местному времени поступило сообщение о загорании в частном жилом доме по адресу: Тюменский район, поселок Боровский, ул. Трактовая, 61. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в 17 часов 2 минуты горели три надворные постройки по всей площади.

Открытое горение было локализовано в 17 часов 42 минуты. К тушению пожара привлекались 55 человек и 21 единица техники, из них от МЧС 36 человек и 13 единиц техники.

Дарья Казакова

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# гибель людей , ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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