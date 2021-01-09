Губернатор Моор взял расследование причин пожара в Боровском под личный контроль

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Расследование причин пожара в Боровском, где погибли семеро, взял на личный контроль губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом он сообщил в своих социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Перед Новым годом подобные трагедии произошли в Ялуторовском районе и Тобольске, и я дважды жестко обращал внимание всех ответственных структур - в связи с холодами надо резко усилить контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности. С целью предотвращения трагедий с начала зимы совместно с полицией и работниками МЧС было проведено более 37 тысяч подомовых обходов. Вместе с правоохранительными органами мы установим виновных. Они ответят по закону. Но это не вернет погибших", - написал глава региона.

Он вновь призвал земляков быть осторожными, соблюдать правила безопасности. "Каждая потерянная человеческая жизнь - это огромное горе. Берегите себя!", - подчеркнул он.