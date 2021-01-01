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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

По факту пожара в поселке Боровском возбуждено уголовное дело

Происшествия, 20:12 09 января 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" возбуждено в Тюменской области после обнаружения тел погибших при пожаре в п.Боровском 9 января.

Напомним, после тушения очага в доме и дворовых постройках по ул. Трактовой были обнаружены тела семи человек. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, а также другие следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Кроме того, для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Тюменской области. Прокуратура региона взяла расследование дела на контроль и организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности.

72.mchs.gov.ru

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# Боровский , гибель людей , пожар , прокуратура , следственный комитет

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