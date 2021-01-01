Задержана хозяйка пансионата под Тюменью, где погибли семь человек

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Хозяйка частного пансионата для пожилых людей в п.Боровский под Тюменью, где погибли семь человек, задержана, сообщает Следственный комитет РФ.

По факту пожара в п. Боровском возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В свете последних данных возбуждено производство дела по ч. 3 чт. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, после тушения очага в доме и дворовых постройках по ул. Трактовой п. Боровский были обнаружены тела семи человек: четырех мужчин и трех женщин пожилого возраста.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, изымают в пансионате документацию. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей.

Также следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию контролирующих органов, выявят и отреагируют на причины и условия произошедшего.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления СК России по Тюменской области.