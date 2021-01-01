Четверо мужчин и три женщины погибли при пожаре в частном пансионате под Тюменью

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Четверо мужчин и три женщин пожилого возраста погибли во время пожара частного дома по ул. Трактовой п. Боровский Тюменского района. Их тела извлекли после тушения очага в доме и дворовых постройках, сообщает Следственный комитет РФ.

Хозяйка частного пансионата для пожилых людей в п. Боровский задержана. Уголовное дело дополнено статьей 238 УК РФ ч. 3 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, изымают в пансионате документацию. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления СК России по Тюменской области.