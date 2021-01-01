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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

СК выясняет обстоятельства гибели семерых человек при пожаре под Тюменью

Происшествия, 13:10 10 января 2021

фото "Тюменская линия"

Следователи проводят осмотр места происшествия возле частного пансионата для пожилых людей в п. Боровский в Тюменской области, где в пожаре погибли семь человек, сообщила пресс-служба управления СК по региону.

В ведомстве отметили, что продолжается опрос свидетелей, следователи изымают в пансионате документацию, криминалисты проводят судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Открыто уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". По подозрению в совершении преступлений задержана хозяйка пансионата.

Как сообщали в ГУ МЧС по Тюменской области, вечером 9 января загорелся частный дом и дворовые постройки в п. Боровский. При тушении спасатели обнаружили тела семи человек.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления СК России по Тюменской области.

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# Боровский , пожар , следователи , уголовное дело

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