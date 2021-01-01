Бастрыкин взял под контроль расследование трагедии в Боровском

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Ход расследования уголовных дел по факту гибели людей в частном пансионате для престарелых людей в п. Боровский Тюменского района взял под личный контроль председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, сообщается на сайте ведомства.

Центральный аппарат Следкома РФ проконтролирует расследование. Также Бастрыкин дал поручение соответствующим подразделениям оказать следователям необходимую практическую помощь.

Напомним, после тушения очага в доме и дворовых постройках по ул. Трактовой п. Боровский были обнаружены тела семи человек: четырех мужчин и трех женщин пожилого возраста.

По факту пожара в п. Боровском возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и возбуждено производство дела по ч. 3 чт. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, изымают в пансионате документацию. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей.

Также следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию контролирующих органов, выявят и отреагируют на причины и условия произошедшего.