В Тюменской области прокуратура проверит пансионаты для престарелых

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Проверку исполнения федерального законодательства при предоставлении услуг по уходу за престарелыми гражданами организовала прокуратура Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

9 января 2021 года после тушения пожара в частном пансионате для пожилых людей в п. Боровский были обнаружены тела четырех мужчин и трех женщин. Возраст погибших - от 54 до 83 лет. Расследование прокуратура Тюменской области взяла на контроль.

В связи с трагедией прокуратура области поручила территориальным прокурорам провести проверки объектов с круглосуточным пребыванием престарелых, установить незаконную организацию частными лицами пансионатов для проживания пожилых граждан, а также дать оценку деятельности уполномоченных органов в данной сфере.

Особое внимание будет уделено соблюдению законодательства о пожарной безопасности, а также осуществлению государственного пожарного надзора. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.