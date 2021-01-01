Названа вероятная причина пожара под Тюменью с семью погибшими

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Далее в сюжете МЧС будет добиваться введения лицензирования для частных домов престарелых

Нарушение правил эксплуатации печного оборудования в бане могло стать причиной пожара в п.Боровский, в котором погибло семь человек.

Об этом во время заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Тюменской области Артур Хачатрян.

"Наиболее вероятная причина пожара в поселке Боровском - нарушение правил эксплуатации печного оборудования в бане. В Росреестре по данному адресу числится частный жилой дом, каких-либо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей там не зарегистрировано", - сказал он.

Есть информация о том, что в сгоревшем жилом здании располагался нелегальный частный дом престарелых.

Как подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор, необходимо принять меры, чтобы минимизировать подобные риски в будущем.

Вечером 9 января загорелся частный дом и дворовые постройки в п. Боровский. При тушении спасатели обнаружили тела семи человек. Открыто уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". По подозрению в совершении преступлений задержана хозяйка пансионата.

Евгений Бабенко