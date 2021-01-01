МЧС будет добиваться введения лицензирования для частных домов престарелых

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Далее в сюжете Губернатор Тюменской области поручил выявить все частные дома престарелых

МЧС РФ выступило с предложением ввести обязательное лицензирование деятельности частных домов престарелых.

Во время заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности замминистра МЧС РФ - главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору генерал-лейтенант Анатолий Супруновский обратился к губернатору Тюменской области Александру Моору поддержать эту инициативу.

"Зачастую данные услуги оказываются с нарушениями правил пожарной безопасности, что приводит к трагическим последствиям", - подчеркнул он.

Анатолий Супруновский обратился к руководству Тюменской области с просьбой поддержать предложение МЧС РФ о лицензировании данного вида деятельности. В последнее время в России участились пожары в жилых домах, используемых для оказания социальных услуг для престарелых.

Помещения, в которых часто располагаются незарегистрированные дома престарелых, являются частной собственностью. Проверить такие учреждения невозможно из-за того, что их деятельность не подпадает под лицензирование. Региональные органы власти неоднократно вносили на федеральный уровень аналогичные инициативы, отметила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

Напомним, поводом для проведения заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности стала трагедия в п.Боровский. Здесь 9 января в частном доме, который использовался как пансионат для пожилых людей, погибли семь человек.

Евгений Бабенко