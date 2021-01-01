Губернатор Тюменской области поручил выявить все частные дома престарелых

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Выявить все частные пансионаты для пожилых людей поручил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 10 января.

"К этой работе должны подключиться органы здравоохранения, местного самоуправления, а также полиция. Необходимо наладить оперативное межведомственное взаимодействие. У нас нет задачи закрыть такие учреждения. Но их работа должна быть законной, прозрачной и, самое главное, безопасной. Беру этот вопрос на личный контроль", - подчеркнул глава региона.

Напомним, 9 января в результате пожара на ул.Трактовой в п. Боровский погибли семь человек: четверо мужчин и три женщины пожилого возраста. По предварительным данным в этом доме находился частный дом престарелых.

Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Евгений Бабенко