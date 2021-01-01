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В Тюмени хозяйке пансионата, в котором погибли люди, предъявили обвинение

Происшествия, 17:33 11 января 2021

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Хозяйке частного пансионата в п. Боровский, в котором погибли семь пожилых людей, предъявили обвинение, ее взяли под стражу, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Тюменской области.

53-летней женщине инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Известно, что за денежное вознаграждение женщина ухаживала за престарелыми людьми, которые проживали у нее в доме по устному договору с их родственниками. 9 января в результате возгорания надворных построек погибли семь пожилых людей. Самостоятельно выбраться из горящего дома потерпевшие не смогли и умерли от отравления окисью углерода.

Следователи регионального СК России и криминалисты главного управления криминалистики СК России из Екатеринбурга провели дополнительный осмотр места происшествия, изъяли улики. Допрошены свидетели и обвиняемая, назначены судебно-медицинские экспертизы, изъята документация. Кроме того, следователи устанавливают юридический статус пансионата, в котором проживали погибшие.

По результатам проведения пожарно-технической экспертизы будут сделаны выводы об источнике и причине пожара.

Также следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию контролирующих органов. Расследование уголовного дела продолжается.

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# Боровский , пожар , следственный комитет , уголовное дело

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