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СК возбудил дело о халатности после пожара в частном пансионате под Тюменью

Происшествия, 20:31 11 января 2021

фото "Тюменская линия" | фото "Тюменская линия"

Уголовное дело о халатности возбуждено по факту гибели людей при пожаре в частном пансионате в п. Боровский. Его ведет первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ по Тюменской области, сообщается на сайте ведомства.

Следствием установлено, что возгорание строений, расположенных на территории домовладения обвиняемой и гибель постояльцев стали возможными в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также контролирующих органов.

В ходе предварительного следствия сотрудники регионального следственного управления проверят деятельность должностных лиц и дадут их действиям или бездействию правовую оценку.

Напомним, что 9 января 2021 года после тушения пожара в частном пансионате для пожилых людей были обнаружены тела четырех мужчин и трех женщин пожилого возраста. Хозяйку пансионата задержали, по решению суда она помещена под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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# Боровский , пожар , пожилые люди , следствие , уголовное дело

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