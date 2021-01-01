В Тюмени проверкой домов престарелых займется специальная комиссия

полиция Тюменской области ВК полиция Тюменской области ВК

Специальную комиссию, которая будет координировать работу по поиску частных пансионатов и домов престарелых, создают в Тюмени. Решение принято во время совещания, которое провел глава города Руслан Кухарук.

В новую комиссию войдут представители городской администрации, здравоохранения, силовых ведомств.

Уже составлен график внеплановых проверок по адресам, в которых, как сообщили тюменцы, находятся, частные дома престарелых. Данная информация будет предоставлена прокуратуре, полиции, МЧС.

Напомним, сообщить адреса, по которым незаконно оказываются социальные и медицинские услуги (в том числе реабилитационные) жители могут по телефону 112, сообщается на сайте администрации Тюмени.