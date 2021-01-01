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Сборная России по биатлону победила в смешанной эстафете в Оберхофе

Спорт, 17:10 10 января 2021

СБР | Фото: СБР

Сборная России по биатлону завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает Союз биатлонистов России.

На первом этапе у российской команды бежала Ульяна Кайшева, которая финишировала девятой. На втором этапе стартовала Светлана Миронова, ей удалось первой передать эстафету тюменцу Александру Логинову. Он использовал два дополнительных патрона на стрельбище, сохранив России лидерство. Закрывал эстафету Эдуард Латыпов, который на финише гонки сумел вырвать золото у норвежца Стурлу Холма Легрейда, обойдя его на 0,7 секунды.

Третьими финишировали французские биатлонисты.

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# Александр Логинов , биатлон

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